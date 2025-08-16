夏の図書館、お化けが貸し出し・お泊まりしたぬいぐるみが本推薦…各地で本好き育むイベント

夏休みに合わせて、各地の図書館がユニークなイベントを開いている。

お化けに扮（ふん）した職員が本を貸し出したり、「お泊まり」したぬいぐるみが絵本を薦めるなどして、子どもが本を手に取るきっかけを作っている。（新美舞）

薄暗い夜の図書館内で小学生２、３人のグループが本を探している。お化けに扮した職員が不意に現れると、悲鳴を上げて逃げた。

今月３日、山梨県甲州市の市立勝沼図書館で開かれた子ども向けイベント「おばけ図書館」。怪談の読み聞かせの後、小学生５４人は暗い館内で指定された本を探し歩いた。最後に「お化け」から好きな本を借りた。

４回目の参加という６年生の男児（１１）は「今年も怖がってしまって悔しい。本を読んで怖さに慣れたい」と怪談集を手に取り、偶然見つけた自由研究の本を含む３冊を借りた。

この日は、６人が本を借りるためのカードを新たに作成。司書の古屋美智留さん（５０）は「返却時に別の本を借りる子も多い。本好きになるきっかけになればうれしい」と話す。

各地の図書館も知恵を絞る。群馬県渋川市立図書館は昨夏に続き、今夏も、ぬいぐるみの「お泊まり会」を開いた。３〜６歳の子どもが、家から持参したぬいぐるみと一緒に読み聞かせ会に参加。ぬいぐるみは図書館に預ける。子どもがお迎えに来た時に、職員は「ぬいぐるみが選んだ」絵本を貸し出し、館内で撮影した「お泊まり中の様子」の写真を手渡している。

東京都八王子市の中央図書館は、若者の来館者増を目指し、市内にキャンパスのある中央大と共同研究を実施。今年は夏休み中の中高生を対象に、普段は見られない閉架書庫を訪れる見学ツアーを初めて行った。

こうした取り組みの背景には、子どもの活字離れがある。全国学校図書館協議会の２０２４年の調査で、１か月に本を１冊も読まない「不読率」は、小学生で９％、中学生で２３％、高校生で４８％だった。

進学塾「栄光ゼミナール」が２４年、小学生から高校生の保護者を対象に「子どもが本を手に取るきっかけ」を複数回答で尋ねたところ、「書店や図書館などで目に留まる」は小学生が６６％、中学生は４７％といずれも最多だった。本との偶然の出会いが読書のきっかけになっていた。

大正大の稲井達也教授（国語科教育学）は「図書館でのイベントは、本との出会いを生む絶好の機会だ。『未来の読者』を育てることは、未来への投資であり、我が国の文字・活字文化の発展にも欠かせない」と語っている。