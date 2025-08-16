第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。

春夏連続出場校同士の一戦は、東洋大姫路（兵庫）が花巻東（岩手）に勝利した。

東洋大姫路８―４花巻東

東洋大姫路は一回、高田の適時打で先制。その後も小刻みに加点した。先発の木下が粘投し、九回無死二塁から登板した阪下が締めた。花巻東は八回の３連打などで追い上げるも、及ばなかった。

昨秋は控えで冬に骨折、春はスタンド

この夏、初めて背番号３をもらった東洋大姫路の５番高田に、いきなり得点機が巡ってきた。一回二死一、二塁で相手左腕の外角低めの直球をはじき返し、三遊間を破る先制打に。五回にも左中間二塁打で好機を作って追加点につなげ、８得点快勝の立役者となった。

昨秋は控え。レギュラー奪取を誓った冬に交通事故に遭い右足の甲を骨折し、選抜大会はスタンドで見守った。近畿王者として期待の高かったチームは２回戦で敗れた。

直後、岡田監督からチームへげきが飛んだ。「選手を入れ替えるしかない」。新陳代謝のないチームに成長はない。新戦力の台頭を求めた指揮官の言葉に、高田は「自分にもチャンスがある」と発奮。強みの打撃でアピールするため居残り練習の時間を長くし、自宅でも素振りを重ねた。背番号１４で臨んだ兵庫大会で結果を出し、甲子園でスタメンの座をつかんだ。

この試合、２犠打と２安打で得点に絡んだ２番木本も選抜はメンバー外だ。岡田監督は「レベルアップしているということ」と、活気づいてきたチームに満足げだった。（松本慎平）

元エース復帰、好救援

肘を痛めていた注目右腕の東洋大姫路・阪下が九回、今夏の公式戦初登板。無死二塁で救援すると２奪三振を含めて３人を抑え「マウンドで足が震えていたが、ホッとした」と振り返った。エースとして臨んだ今春の選抜大会は１イニングで降板。仲間の励ましを支えにリハビリを続け、「（背番号１をつける）木下が甲子園に連れてきてくれたので、恩返ししたい。怖さはあるが腕を振る」と誓った阪下。岡田監督も３回戦以降を見据えて「これでめどが立った」と安心した様子だった。

花巻東２年生、強打見せた

花巻東の２年生４番古城は試合後、「チームの先頭に立って一からやり直したい」と涙ながらに語った。八回に初球を引っ張って痛烈な左前打を放つなど、岩手大会で５割超えの強打者ぶりは発揮。ただ、一塁の守備ではバントやゴロをさばききれない場面もあり、「打球に対しての反応が少し遅れてしまった」と悔やんだ。