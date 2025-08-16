第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。

西日本短大付（福岡）は聖隷クリストファー（静岡）との接戦を制した。

西日本短大付２―１聖隷クリストファー

西日本短大付は同点とされた直後の八回、佐藤の適時二塁打で勝ち越した。八回途中から救援した中野が最後を締めた。聖隷クリストファーは武智の適時打で追いついたが、粘りきれなかった。

同点許した直後、勝負強さ発揮

４番の一振りだった。 西日本短大付は八回無死一塁で打席に佐藤。０ボール２ストライクから、「自分が勝ちに導くしかない」とボール気味の高め直球をたたいた。大きな打球は左翼手の頭上を越え、決勝の適時二塁打になった。

相手左腕、高部の内角に食い込んでくるカットボールに手を焼いていた。「３打席目までは打てる気がしなかった」というが、投手陣の踏ん張りに応えようと勝負強さを発揮した。

８強入りした今春の選抜大会でも４番を務め、本塁打も放った。「春と比べて観客の熱量も違う」と歓声の違いを感じている。

ただ、その歓声に気づいたのは、あまり速くない足で三塁を欲張り、アウトになった後だ。「自分の足ならいけると思ったんですが」と笑った。

西村監督が「飛距離と打球音が違う。今時な子で、伸びやかにやっている」と評する明るい４番が、チームを救った。（高岡学）

聖隷１番２安打、失投を見逃さず

聖隷クリストファーの１番大島が２安打をマーク。一回、フルカウントで「まずはバットに当てようと思ったら、甘いところに来た」と失投を見逃さず、直球を左越えに運んで二塁打とした。八回には左前打で出塁し、一時同点のホームを踏んだ。同じ２年生のエース高部を援護しようと、奮起した大島は「自分がここまで出来るんだと分かった。レベルを上げて、春に帰ってくる」と誓った。

西日本短大付・西村監督「（先発の）原は三回以降、安心して見ていられた。（救援の）中野が流れを止めてくれたのが大きかった」

聖隷クリストファー・上村監督「（打線は）私がもっとうまく導いてあげれば、打てたんじゃないかと思う」

戦没者に黙とう

終戦の日の１５日正午、甲子園球場では、対戦を控えていた第２試合の西日本短大付―聖隷クリストファーの選手や約２万２０００人の観衆が黙とうした。選手は脱帽し、サイレンに合わせて目を閉じて祈った。