第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。

県岐阜商（岐阜）は東海大熊本星翔（熊本）に競り勝ち、１６年ぶりに３回戦に進んだ。

県岐阜商４―３東海大熊本星翔

県岐阜商は八回、駒瀬の適時打で勝ち越した。打線は毎回の１４安打と活発。柴田は２試合連続で完投した。東海大熊本星翔は七回に平仲の適時三塁打で追いついたものの、もう一押しがなかった。

一塁手の正面で大きく弾んで右前へ

県岐阜商の１番駒瀬が、執念の一打で試合を決めた。同点で迎えた八回二死一、二塁。「８番、９番の下級生がチャンスを作ってくれた」と、いつにも増して気合を入れて左打席に入り、内角のスライダーを捉えた。会心の当たりではなかったが、打球は一塁手の正面で大きく弾んで右前への勝ち越し打に。「みんなで一生懸命食らいつけた」と振り返った。

東海大熊本星翔、あと１点及ばず

七回に一時は同点とする適時三塁打を放った東海大熊本星翔の平仲は、九回にも二死一塁の場面で打順が巡ってきた。しかし、中飛に倒れて最後の打者に。「甲子園で１勝できたのはうれしいが、上のレベルの相手には通用しなかった」と振り返り、後輩たちに「もっと上を目指してほしい」と夢を託した。