¡¡µð¿Í¤¬£´ÅÀº¹¤«¤éºå¿À¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Ãù¶â£±¤È¤·¤¿¡££¶²ó¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¼«¿È£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÂÇ¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë£³¹æ£³¥é¥ó¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£·²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬Æ±ÅÀ£³¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£¸²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Îµ¾Èô¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï´°àú¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬»Ä¤ë¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡×¤È°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ØÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£º¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿£³¹æ£³¥é¥ó¤Ï£±£¶Ç¯£¹·î£¸Æüºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£²ËÜÌÜ¤ÎÂåÂÇ¥¢¡¼¥Á¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡££±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë°ìÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢µÕÅ¾·à¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡·àÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡££²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç²£Àî¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åìµþ£Ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆâ³Ñ£±£³£±¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£·£±¥¥í¤ÎÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÎôÀª¥à¡¼¥É¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤·¤¿¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¾¡Éé¼ê¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÁÍ§¤Ø¤Î»×¤¤¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÅÄ¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤Ç£²£±Ç¯£¸·î¤«¤é£²Ç¯È¾¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿£±³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÌîµåÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤Ë°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤¬ÃæÆü¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¤Ê¤Éå«¤ÏÉÔÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ¤ÎÄï»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë½©¹¤È°û¿©Å¹¤Ç»£¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ÷¤ê¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ¿®¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¡¢º£¸å¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Æü¤Ë¡¢ÀËÊÌ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò²Í¤±¤¿¡£
¡¡£´ÅÀº¹°Ê¾å¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ï£··î£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£µÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ°ÊÍè¤À¡£¸×¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±£±¤Ë½Ì¤á¤ÆÍâ£±£¶Æü¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²¬ËÜ¤¬£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤ê¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀï´èÄ¥¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ß¥é¥¯¥ëÍ¥¾¡¤Ø¤Î²Ð¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿Ï¢¾¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤°ì¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë