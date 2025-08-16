◆パ・リーグ オリックス１―０西武（１５日・京セラドーム大阪）

オリックス・九里亜蓮投手（３３）は、謙虚に喜んだ。「イニング途中で降りてしまっても、翔さん（岩崎）、ペル（ペルドモ）、マチ（マチャド）としっかりリードを守り切って、本当に勝たせてもらった勝利」。６回２／３を２安打無失点で西武・今井との投げ合いを制し、曽谷に並ぶチーム最多タイの８勝目。７月６日のロッテ戦（京セラＤ）以来、自身５戦ぶりの白星でチームの連敗を止めた。

試合前には、自らの登板日に３ホーマーを放っていた杉本に「きょうスタメン？」と何度も質問。練習後は「やったろうや」と声を掛け、同時に「『代わる』と言われるまで１球たりとも無駄にしないよう、腕を振って投げよう」と決意を新たにした。同じ１９９１年生まれの盟友は４番で出場し、初回２死二塁で先制の左前適時打。「頼もしいです」と発奮し、１０４球の熱投でリードを守り抜いた。

この日は２位・日本ハムが敗れ、自力優勝の可能性が復活。２年ぶりＣＳ出場へ、残り４０試合は引き続き負けられない戦いが続く。「シーズン終盤に入っているし、一戦一戦、勝ちに貢献できるようにやるだけ。そういう投手になれるように頑張ります」と九里。移籍１年目の大黒柱が、頼もしく右腕を振り続ける。（南部 俊太）

〇…左足首の負傷で離脱しているオリックス・西川が、１６日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ球場）で実戦復帰することが決まった。７月１日の西武戦（那覇）で走塁時に痛め、翌２日に出場選手登録を抹消。屋外でのフリー打撃やベースランニングで回復具合を確認し「あとは細かい動き。数打席立てば、感覚も戻ってくると思います」と見通しを明かしていた。順調なら、１９日の日本ハム戦（エスコン）で１軍復帰する可能性もありそうだ。