◆パ・リーグ ソフトバンク６−１ロッテ（１５日・みずほペイペイドーム）

満員のスタンドがお祭り騒ぎとなった。ソフトバンク・山川穂高内野手（３３）が右中間席にぶち込んだ。同点の７回２死で決勝の満塁１８号。「気合を入れていきましたし、１球で仕留めきれて良かった」とファンと歓喜の「どすこい」パフォーマンス。チームは福岡移転後は初、前身の南海が６５年に大阪球場で記録して以来、６０年ぶりの本拠地１３連勝を飾った。

山川の満塁ホームランは６月２７日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来、今季２本目で通算８本目となった。無類の勝負強さで知られた長嶋茂雄さん、現役引退を表明した中日・中田翔の７本を超えるグランドスラム。自身の本数を試合後に教えてもらい「おっ、結構打っているですね！」と驚いた。

中田がセ・リーグに移籍後は会う機会が少なくなったが、グラウンドで顔を合わせると、常に話をする関係だ。若手時代におねだりし、ブラックダイヤの高級ネックレスをプレゼントされたこともある。「今でもたまにつけています。すごくかっこいい方。男気があって。引退するのはお疲れさまでしたというところですが、これからもしっかり憧れとして頑張っていきたい」としみじみと話した。

この日、公式戦の観客動員が２００万人を突破。２位の日本ハムが敗れ、再び４ゲーム差をつけた。最短なら１７日に優勝マジック２９が点灯する。「（１６、１７日は）有原、モイネロなので落とせない。勝つだけです」と指揮官は貪欲。７月１２日に３連敗を喫して以来、２４試合連敗なし。勝負強い４番打者が、タカのＶ飛行を安定させる。（島尾 浩一郎）