◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６−５阪神（１５日・東京ドーム）

阪神・近本が偉大な先人と肩を並べた。初回、先頭で１ボールから山崎の１４８キロ直球を左前へ運んだ。新人から７年連続シーズン１３０安打に到達。長嶋茂雄以来、プロ野球史上２人目の快挙だ。試合は４点のリードを守れず逆転負け。「得点に絡みましたけど、最終的に勝てなかった」と厳しい表情を浮かべたが、かつてミスターが指揮した東京Ｄで存在感を示した。

勢いは止まらなかった。０―０の４回に大山が先制７号２ランを放ち、なおも続いた２死二、三塁。今度は右腕のフォークに食らいつき、三遊間を破る２点打を放った。「先制した後、簡単に終わらずにチームとしていい攻撃だった。その中で、走者をかえす打撃ができて良かった」。７回の先頭でも投手強襲安打で好機を演出。今季１３度目の猛打賞を記録した。

「野球人生の中ですごく大きな人」と語るミスターのプロ７年目終了時の通算１０７０安打までも、残り５本に迫る虎のヒットメーカー。シーズン打率も２割９分５厘に上昇させた。１６日の巨人戦は長嶋さんの追悼試合。近本が、阪神を勝利に導く。（中野 雄太）