白より黒より“ネイビー”！【GU】大人可愛くキマる♡「高見えトップス」

便利で何かと選びがちな白や黒のアイテム。いつの間にかワードローブが白黒ばかりになってしまい、コーデがマンネリ化しがち……。そんな大人世代に今おすすめしたいのは、知的な雰囲気で、幅広いコーデにハマりやすい“ネイビー”のアイテム！ そこで、今回は【GU（ジーユー）】のネイビーカラーの「高見えトップス」をご紹介します。スタッフさんの大人可愛いコーデにも注目。ぜひ取り入れてみてください。

きれい見えするボウタイシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」〈69 NAVY〉\2,290（税込）

きれい見えを狙いたい時はボウタイシャツがおすすめ。少しゆとりのあるシルエットのシャツに取り外し可能なボウタイがセットになっており、ぐっと秋らしいムードに。腰まわりまで隠れそうな丈なのでタックアウトのコーデもサマになりそう。シンプルなネクタイ結びをすればハンサムな雰囲気に、リボン結びをすれば大人可愛い雰囲気に仕上がりそうです。オフィスカジュアルにも重宝しそうなので、オンオフで大活躍の予感。

ボウタイの結び方のアレンジに注目！

こちらのスタッフさんは、ボウタイをスカーフ感覚で首に巻いてシックにアレンジ。ベージュのワイドパンツを合わせたきれいめコーデには、シャツのボタンをざっくりとあけて大人の抜け感をプラス。デコルテまわりを見せることで、首もとのボウタイが際立っています。かっちりとした雰囲気になりやすいので、シャツの袖をまくり足もとにサンダルを合わせることでカジュアルダウン。上品なのに大人可愛いスタイルが完成しています。

レトロ可愛いカーディガン

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン(半袖)」〈69 NAVY〉\1,990（税込）

フロントのメタルボタンが目を引くカーディガンは、ケーブル編みデザインでレトロでクラシックな印象に。すっきりとしたシルエットと短めの丈なので、大人のきれいめコーデとの相性が抜群に良さそう。ハイウエストのワイドパンツやスカートと合わせれば、シンプルなコーデにさりげない可愛らしさをプラス。ノースリーブのワンピースにさらっと羽織るのにもぴったりです。

トレンド感あるクラシックなコーデに

晩夏に向けて、じわじわとトレンドに復活してきているクラシックなスタイルに挑戦してみて。こちらのスタッフさんはチェック柄のスコートを合わせ、クラシカルかつ韓国っぽさのあるコーデを披露。秋冬に着たくなりそうなブラウン系のチェック柄も、ネイビーのトップスとの相性がGOOD。パール調のアクセサリーを合わせれば上品さと大人可愛さもアップ。シンプルな配色に赤いバッグをアクセントにした上級者テクもぜひ真似してみてください。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S