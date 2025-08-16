◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 東洋大姫路８―４花巻東（１５日・甲子園）

東洋大姫路（兵庫）は花巻東（岩手）に打ち勝ち、１４年ぶりの１６強となった。

悪夢を払拭する１１球だった。８―４の９回無死二塁だ。東洋大姫路の阪下漣がリリーフ登板した。右肘のじん帯損傷が判明した今春センバツの壱岐（長崎）との１回戦以来、１４８日ぶりの公式戦。「楽しみながら、緊張感の中でやれた」。２者連続三振から最後は２球で遊ゴロ。１４年ぶりの１６強入りにつなげた。

先発の木下鷹大が８回、花巻東に３点を与えた。４点リードで迎えた９回も、先頭に二塁打を許した。「去年は阪下のおかげで勝った。その部分にかけた、ところがある」と岡田龍生監督（６４）。阪下は肘を痛めて以降、対外試合で登板なし。１年秋から「１」を背負い、昨秋の明治神宮大会４強に導いた経験値を信じて起用した。甲子園全体を包んだ拍手に、右腕は「これだけの皆さんが自分を待っていてくれたのか」と感激の表情だ。

苦しかった６週間のノースローとリハビリ期間を乗り越え、わずか２３球で終えた昨年の聖地での記憶を塗り替えた。「目標は日本一」と阪下。４８年ぶりの全国制覇を目指す「夏の東洋」に、ラストピースがそろった。（瀬川 楓花）