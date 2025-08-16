長嶋茂雄さん（享年８９）の数々のエピソードを披露し、ファンと分かち合うイベント「徳光和夫のありがとう！ ミスター寄席」が１１月３日に東京・有楽町よみうりホールで開催されることが１５日、分かった。フリーアナウンサーの徳光和夫さん（８４）が司会を務め、演出家のテリー伊藤さん（７５）、お笑いコンビ・ナイツ、巨人ＯＢの中畑清さん（７１）、千葉県議のプリティ長嶋さん（７０）、タレントの松村邦洋（５８）、山田雅人（６４）が出演する。

１１月３日は、２０２１年、長嶋さんがプロ野球選手として初めて文化勲章を受賞し、皇居で天皇陛下から直接勲章を授与された日。１９５７年、高校２年生だった徳光さんが、神宮球場で長嶋さんを初めて目にした日でもある。その日、立大の長嶋さんは大学新記録となる８号ホームランを放った。長嶋さんにとってゆかりのある日に、ゆかりのある有名人が集い、「ミスター愛」を表現する。

「ミスターがお亡くなりになって以来、心にぽっかり穴が開いてしまったというファンの方がたくさんいると思うのですが、かくいう私もその１人でした」と振り返る徳光さん。「ところが、この度、たくさんの今までの映像を見るにつけ、どれも躍動していて、明るくて、まさに太陽のようなその人がいました。それを見て、『あ、まだまだ自分もミスターのように何事にも前向きに、明るく、生きられるんじゃないか』と気づかされました」と動機を説明した。

自らは司会としてイベントを盛り上げる。「『何事にも全力』、このミスターイズムにあらためて励まされた方々と集い、語り合いたいと思います。１１月３日。文化の日。よみうりホールで、みなさんと大いに笑って泣いて、同じ時代を生きることができた喜びを分かち合いましょう」と呼びかけた。

◆チケット ２２日から先行先着販売する。問い合わせはキョードー東京ＴＥＬ０５７０・５５０・７９９