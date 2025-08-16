森咲智美、第2子女児出産 家族ショット添え「毎日が幸せで胸がいっぱいです」
タレントの森咲智美（33）が15日深夜、自身のインスタグラムを更新。第2子となる女子を出産したことを伝えた。
【写真】幸せいっぱいの家族ショット！森咲智美が第2子女児出産
森咲は、家族ショットを添えて「このたび、私たち家族に第二子となる女の子が誕生しました。私たちのもとに生まれてきてくれてありがとう。元気に生まれてくれてありがとう。息子も娘も、本当に可愛くて愛おしくて、毎日が幸せで胸がいっぱいです。出産して落ち着いてきたのでこのタイミングでの報告となってしまったんですがお仕事も少しずつ再始動します！！」と報告。
続けて「まだまだ未熟な“2年生ママ”ですがママタレントとしても、これから頑張れたらいいな…。よかったらいろいろと教えてくださいねっ。たくさんのことを学びながら成長していけたらいいな。これからさらに賑やかになった我が家を、そして“森咲智美”を、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
森咲は名古屋発のアイドルグループ・OS☆Uの元メンバーで、第1期生。2016年3月、同グループを卒業。抜群のスタイルを武器に、“日本一エロすぎるグラビアアイドル”として人気を集めてきた。2024年に、西武ライオンズの平沼翔太選手と23年に結婚し妊娠していることを明かしていた。
