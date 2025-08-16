中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。日本ハム、巨人、中日と３球団を渡り歩き、１８年間で通算３０９本塁打。近年は腰痛に悩まされ、理想のスイングとはかけ離れていた。「野球を嫌いになりかけていた」と打ち明け、バットを置くことを決断。プロとして結果にこだわり続けた希代のスラッガーは「中田翔は中田翔らしく」を最後まで貫いた。

悔しさも苦しさも、中田は受け入れているようだった。「こういう形で（現役を）終わってしまって情けない気持ちもあるけど、スッキリした」。大野とブライトから花束を受け取り、奥歯をグッとかみしめた。目頭を押さえ「考え込まなくて済むのかな…」と、また静かにつぶやいた。

プロ１８年目の今季が２年契約最終年だった。「６番・一塁」で開幕スタメン。４月１９日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）から２試合連続本塁打を放った。好調は長く続かず、５月１３日に出場選手登録を抹消。腰痛だった。痛み止めの注射や電気治療。原因を突き止めようとしたが、状態は上向かなかった。

長いリハビリ生活で、精神的にも追い込まれた。７月中旬、頭の片隅にあった「引退」の文字が色濃くなっていった。母・香織さんや、家族に伝えたのも、この頃だった。「腰の状態もよくない。全力でやっている中で、満足いくスイングができないようになった」。チームがＣＳ争いを演じている８月中旬で引退表明。「これ以上、チームに迷惑をかけられない」と中田なりの美学でもあった。

「この２、３年は精神的に考えることが多くて、野球を嫌いになりかけていた」。思うように体が動かず、結果も伴わない。心身ともに限界だった。大阪桐蔭で注目を集め、通算３０９本塁打。３度の打点王に輝き、ＷＢＣにも２度出場した。「野球は宝物」。心技体で自らを強くしてくれたのは野球だった。「野球を好きなまま」で、ユニホームを脱ぎたかった。

日本ハムで出会った栗山監督は、４番として生きる道を用意してくれた。２１年途中から巨人へ。不振で２軍調整中には、長嶋茂雄さんが熱心に指導してくれた。「日本ハムに育ててもらい、巨人では勝ちに対してのプレッシャーを近くで感じられた。悔いを挙げるなら、中日に貢献できなかったこと」と在籍した３球団への思いを添えた。

今後は腰の状態と相談しながら、ファームで練習を続ける予定だ。ど派手な金髪に、金のネックレス。第一線で唯一無二の存在だった。「中田翔は中田翔らしく。スタイルは変えてはダメだと思って、やってきたつもりです。すごく幸せでした…。僕もユニホームを着られる限りはできることはやりたいし、もう一度野球を大好きになって、ユニホームを脱ぎたい」。記録にも記憶にも残ったスラッガーは、誇りを持ってバットを置く。（森下 知玲）

◆中田 翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日、広島市生まれ。３６歳。大阪桐蔭では１、２年夏、３年春の甲子園に出場し、当時の最多記録となる高校通算８７本塁打を記録。２００７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。１４、１６、２０年に打点王。１３、１７年のＷＢＣ日本代表。２１年８月に日本ハムから無償トレードで巨人移籍。２３年１１月に巨人との複数年契約を破棄し退団。同年１２月に中日入団。通算１７８３試合で打率２割４分８厘、３０９本塁打、１０８７打点。１８４センチ、１０７キロ。右投右打。

◆中田に聞く

―決断に至るまでは。

「スパッと決められたわけではない。思い通りにバットが振れるのなら、やっぱり、もう少しやりたかった」

―腰痛との闘いは。

「体が思い通りにならないストレスはもちろん、追い打ちをかけるように結果も出ない。マイナスの方に考え込んでしまった２、３年」

―引退を決断後に結果が出たら、考え直したか。

「それは、もうない。また活躍して終わりたいという気持ちはあったけど、気持ちと体が一致しなかった」

―歴代の監督にも報告。

「もちろん。栗山さんの電話が一番長かったかな。『翔と俺の付き合いはこれからの方が長い』と、ありがたい言葉をもらった」

―現役生活をどう締めたい。

「活躍して、お立ち台にという思いもあるけど、思い通りにいかない世界。（２軍で）若い子たちと汗をかき、すがすがしい気持ちでユニホームを脱げたら」