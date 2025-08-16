¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡¥ª¡¼¥ë¶å½£ÁªÈ´Àï¡¡½éÆü¡Û12R¤Ï±»À¸ÀµµÁ¡¡¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¹ç¤ï¤»¤Æ´ÓÏ½¤ÎÆ¨¤²ÈäÏª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¶å½£ÁªÈ´Àï¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡±»À¸¤¬´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£ÁêËÀ13¹æµ¡¤ÏÁ°²ó»ÈÍÑ¤ÎÇò¿å¾¡Ìé¤¬½ÐÂÃæ¿´¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¤Þ¤À¡¢Á°¸¡µ¤ÇÛ¤³¤½ÌÜÎ©¤ÄÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Àè¥Þ¥¤°ìµ¤¤ËÂ¾Äú´°Éõ¤Ø¡£ÁÇÁá¤¯º¹¤·Â³¤¯²¬ºê¤¬ÄÉÁö¤Î1ÈÖ¼ê¤«¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁá¤¤¾¾Â¼¤Î°ìÈ¯¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
¡¡¡ã1¡ä±»À¸ÀµµÁ¡¡¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÈÉ¤Ç°ì½ï¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æß¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä²¬ºê¶³Íµ¡¡¥Á¥ë¥È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò0¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£µ¯¤³¤·¡¢¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¿¡¼¥ó¤¬Á´Á³¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤«¤é¤ä¤ë¡£
¡¡¡ã3¡ä¾¾Â¼ÉÒ¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¿¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¡¼¥ó¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¡¢³°²ó¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã4¡äÃÓ±ÊÂÀ¡¡¥Ú¥é¤Ï¤Þ¤ÀÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Â¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤òµá¤á¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã5¡ä¼Äºê¿Î»Ö¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£Â¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÉ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã6¡ä±©ÌîÄ¾Ìé¡¡ÂÎ´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¾Àþ¤âÀµÌ£¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¡£Äì¾å¤²¤Ï¤µ¤»¤¿¤¤¡£³°²ó¤ê¤È¥Ú¥é¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£