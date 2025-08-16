「惚れちまうだろ！」韓国９頭身チアが炸裂させた“可愛すぎる黒猫”姿に大反響！「ずっと眺めていたい」「綺麗な脚だなぁ」
韓国チアリーディング界を代表する実力派で、Ｋリーグの水原FCや台湾プロ野球でもメインチアを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。最新のコスチューム姿を披露して、ファンの喝采を浴びている。
27歳の人気者はこの日、台湾プロ野球の高雄スタジアムに登場。ダグアウト上の特設ステージで魅せたのは、頭に黒い耳をつけてヘソ出しシャツ＆ホットパンツという“黒猫”の出で立ちだ。さまざまなポーズを取る様子が複数の写真とともに紹介され、普段以上に図抜けた美貌とプロポーションを誇示している。
投稿をチェックしたフォロワーからは絶賛する声が殺到。「惚れちまうだろ！」「パーフェクト」「女神であり仙女」「俺たちのヴィーナス！」「めちゃくちゃ可愛いぞ」「ずっと眺めていたい」「綺麗な脚だなぁ」「なんて白い肌なんだ！」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国美女チア、アン・ジヒョンが魅せた“可愛すぎる黒猫”姿をチェック！
