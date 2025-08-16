¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë7¿ÍÌÜ¤Î¿·ÀïÎÏ¡ª¡¡°ÜÀÒ¶â51²¯±ß¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼¡À¤ÂåDF¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Î³ÍÆÀ·èÄê
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï15Æü¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤«¤éU¡Ý19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö15¡×¤Ë·èÄê¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬2600Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó51²¯±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2031Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯·ÀÌó¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2006Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ï¸½ºß18ºÐ¡£¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£¤½¤Î2¥«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£196Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ê¤¬¤éÂ¸µ¤Î¥¹¥¥ë¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¸½Âå·¿¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥ß¥é¥ó¤«¤é¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤À¤·¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¦¤è¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ËÍ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤é¤ò³ÍÆÀ¡£¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ï7¿ÍÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥ì¥ª¡¼¥Ë³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª
Giovanni Leoni is a Red. pic.twitter.com/xMXH9fXnVp— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025