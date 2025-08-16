【ホラー】恐怖のビデオを再生→おじいさんが「幽霊に魂の叫び」？ホラー好きも困惑した意外な結末【作者に聞く】
猛暑が続く今夏、ホラー漫画で涼んでみては？今回、2025年に公開された人気漫画を夏休み特集として紹介する。
幼少期から漫画を描くことが好きだった甘井さん(@amai_taiyaki)は、X(旧Twitter)などのSNSで作品を発表している。以前公開した「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」は、ホラー漫画でありながらもユーモアあふれる作風が特徴だ。
■ときには懐かしい匂いや存在感
甘井さん自身もホラー映画や怪談は好きだが、幽霊に対しては恐怖心だけでなく親近感も抱いているという。幽霊は私たちの身近に存在するもので、ときには懐かしい匂いや存在感を感じさせるものかもしれないと考えているのだ。「大好きな人の幽霊に会えるならうれしい」と微笑む姿が印象的だった。
読者へのメッセージとして、新人であることを謙虚に認めつつ、「これからも多くの人々に共感してもらえる作品をたくさん描いていきたい」と今後の意気込みを語った。この作品がシリーズとして続くことも明かし、読者に応援を呼びかけている。
甘井さんの作品は、臨場感あふれる描写と心温まるエピソードで構成されている。ホラーが苦手な人でも楽しめるこの漫画に、興味がある人はぜひ一度手に取ってみてほしい。
取材協力：甘井(@amai_taiyaki)
