小中学生の男女7人ずつで14人組のダンス＆ボーカルグループ「PG」が、ダンス好きの同世代とのコラボで全国を回り、TikTokの総再生回数が2億を超えるなど注目を集めている。子供やその保護者の間で人気沸騰中。リーダーRiANA（13）は「どんどん動画をバズらせたい！」と精力的に活動している。

仮面をつけて活動を始めた昨年、ダンス動画が瞬く間に話題となった。同年11月「WA・BI・SA・BI」でデビュー。今年7月18日には夏のアッパーソング「BANABANA」を配信リリースし、YouTubeのミュージックビデオが公開2日で100万再生を突破するなど勢いが止まらない。

14人は夏休みも合宿しながら活動中。ムードメーカーREi（14）は「毎日パーティーざんまい」と日々を満喫しつつ「今後の活動のために意味のある夏休みにしたい」と今後を見据えている。

SPEED、Folderなど小中学生ユニットがヒットした前例は多いが、PGはSNSを駆使した令和ならではの盛り上がりで、中国など世界のファンも獲得している。

最年少CHAAMi（11）が「いつかソロ歌手として活動したい」と話すなど掲げる夢は大きい。絆は深くRYUDO（14）は「全国ツアーをできるグループになるために成長することがこの夏の宿題」。14人のアツい夏はまだまだ続く。（吉澤 塁）

◇RiANA（リアナ）2011年（平23）9月20日生まれの13歳。

◇RiRi（リリ）2012年（平24）11月16日生まれの12歳。

◇CHAAMi（チャアミ）2014年（平26）6月20日生まれの11歳。

◇ANJi（アンジ）2011年（平23）12月21日生まれの13歳。

◇MiSORA（ミソラ）2013年（平25）3月28日生まれの12歳。

◇NOA（ノア）2012年（平24）8月11日生まれの13歳。

◇NiiNA（ニイナ）2011年（平23）11月3日生まれの13歳。

◇RYUDO（リュウドウ）2010年（平22）11月16日生まれの14歳。

◇TENSHiN（テンシン）2011年（平23）6月10日生まれの14歳。

◇REi（レイ）2011年（平23）4月20日生まれの14歳。

◇GAKU（ガク）2011年（平23）8月13日生まれの14歳。

◇TSUBASA（ツバサ）2011年（平23）11月19日生まれの13歳。

◇AOi（アオイ）2012年（平24）3月26日生まれの13歳。

◇KAREN（カレン）2012年（平24）7月1日生まれの13歳。