¶Á¤¯¡ÈÀïÆ®½ª·ë¡É¤Î¥Ð¥°¥Ñ¥¤¥×¤Î²»¡¡±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡Ö¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Îµ¾À· ÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡× ÂÐÆüÀï¾¡80¼þÇ¯
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÏÂÐÆüÀï¾¡80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¸¶Çú¤ÎÈï³²¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÆóÅÙ¤Èµ¾À·¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¹¤ëÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î¥Ð¥°¥Ñ¥¤¥×ÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÆ®¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç8·î15Æü¤Ï¡ÖÂÐÆüÀï¾¡µÇ°Æü¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¡Íø¤ò½Ë¤¤µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥°¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÃæÉô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¥·¥ã¡¼¤Ç¤ÏÀïË×¼Ô¤ò¼Å¤ÖÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢ÂàÌò·³¿Í¤ä¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï15Æü¸ø³«¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Â¦¤ÎÀïË×¼Ô¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î»ÔÌ±¤¬Ê§¤Ã¤¿·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤µ¾À·¤Ë¤â»×¤¤¤òÃ×¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¶Çú¤Ë¤è¤ëµ¾À·¤¬¡ÖÆóÅÙ¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ§¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¥Ó¥ë¥Þ¡á¸½ºß¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤È·ã¤·¤¯Àï¤¤¡¢BBC¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®Á´ÂÎ¤Ç7Ëü1000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£