¤¢¤Î¥Þ¥Þ¤È¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ç¤âÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤»¤º¸å²ù ¢ª 6Ç¯¸å¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¡Ù¤Ë¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×
¼«Ê¬¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ç±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏA»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡©
Ä»È©¤¬Î©¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÀ¤´Ö¤Ï¶¹¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿A»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸»Ô¤äÄ®½Ð¿È¤Î¿Í¤¬°Æ³°¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯5·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
illustrator : saaco
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ichika.K
2»ù¤Î°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»Ò°é¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¸½ºß¤Ïltn¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁí¹ç¿¦¤Ç¤ÎOL·Ð¸³¡¢¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤Î°é»ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¾ðÊó¤ò¥ê¥µー¥ÁÃæ¡£