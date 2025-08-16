◆米大リーグ オリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた。巨人出身では２０１０年の高橋尚成（メッツ）以来２人目で、３６歳シーズンの達成は同最年長記録となった。本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を３安打１失点と好投し、渡米後最長の自身４連勝。２ケタ勝利は日米通算１０度目となった。

３５歳の菅野がメジャー１年目で節目の１０勝目を手にした。最速１５２キロの速球で内角を意識させた上で、スライダーなどの変化球を効果的に使う持ち味の投球で強打のマリナーズ打線を封じた。渡米後最長の自身４連勝。日本人ルーキーでは２４年の今永昇太（カブス）以来１０人目の２ケタ勝利だが、３６歳シーズンの新人１０勝は最年長記録だ。「通過点ではあるが素直にうれしい」と胸を張った。

５―０の６回１死一塁で３番・ロドリゲスを迎えた場面で雨脚が強まった。「投げたらボールがどこに行くか分からなかった」。プレートを外し、雨が弱くなるのを待つ。ピッチクロック違反を取られても冷静に時間を稼いだ。結局、試合は中断しそのまま降板。マンソリーニ監督代行は「次の球を投げる前に菅野がベテランらしく対処してくれた」とたたえた。

月間防御率は６月が６・２０、７月が５・７５とシーズン中盤に苦しんだ。「もうちょっとスピードを上げようとか、変化球を曲げようとか、いらない欲みたいなものが操作していた」と振り返る。「ちょっとしたズレが毎試合投げていくと大きなズレになる。それが修正できた」。配球も球種の偏りを避け、この日は６球種をほぼ満遍なく使用。シンカーで右打者の内角をえぐり「両サイドの制球を間違えないところが要因だと思う。投げていて気持ちいい」。８月は３試合で２・６０と安定感抜群だ。

勝ち星と投球回１２６回１／３は１年目の投手としてはトップ。新人王争いは７月にルーキー史上初の１試合４本塁打を放つなど今季２３発のカーツ（アスレチックス）が大本命だが、３５歳も負けていない。「最後までこの調子とこのペースで投げ続けられるようにしたい」。日本人ルーキーの最多勝は１２年のダルビッシュ有（レンジャーズ）、１６年の前田健太（ドジャース）の１６勝。新記録も十分狙える位置にいる。

◆高橋尚成氏「僕の１０勝なんて、菅野のそれとは別です（笑）。こちらはマイナー契約からはい上がって、中継ぎで開幕、５〜７月の間に先発で起用されて勝った星は４つ。リリーフでの勝利を含めた１０勝は、ホントの『２ケタ』じゃありません。菅野は、先発で期待されるプレッシャーの中、ローテーションを守り、トレードに出されるかもと心揺さぶられる中での到達ですから。これまで早々に交代させられた試合もあったけど『もっと投げられる！』という自分の気持ちより、チーム状況を最優先にして、キレることなくここまで来たのも、大人だな、と思います。今のメジャーでは、契約条件で高年齢は不利。そこを覆す投球を披露してますから、本当に立派です」