¥í¥·¥¢¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤ËÅþÃå¡¡¥¢¥á¥ê¥«Ë¬Ìä¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬15Æü¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥¹¥«½£¡¦¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¬Ìä¤Ï2015Ç¯°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¡£
²ñÃÌ¤Ç¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡¢¸½ºß¾¸°®¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÈÆîÉôÃÏ°è¤Î»ÙÇÛ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Àè¤Ë¥¢¥é¥¹¥«Æþ¤ê¤·¤¿¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö²æ¡¹¤Î¼çÄ¥¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½àÈ÷²ñ¹ç¤Ç¡Ö»ä¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀïÆ®¤ÎÄä»ß¤ä´íµ¡¤Î¼ýÂ«¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï²ñÃÌ¸å¤Ë¶¦Æ±²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶¦Æ±²ñ¸«¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤â´Þ¤á¡¢²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£