「ヴァンズ」のアーティスティック・ディレクターにシンガーソングライターのSZAが就任
「ヴァンズ（VANS）」が、アメリカを拠点に活動するシンガーソングライターのシザ（SZA）と複数年にわたるクリエイティブパートナーシップを締結した。これに伴い、同氏はブランドのアーティスティック・ディレクターに就任。今後、シザとのエクスクルーシブコレクションの製作を予定しているという。
シザは2017年にアルバム「Ctrl」でメジャーデビュー。感情的で思慮深い歌詞と独自の音楽スタイルが注目を集め、累計1000万ユニット（オーディオおよびビデオ・ストリーミングにおいて150回再生で1ユニット）以上を記録した「Love Galore」をはじめ数々のヒット曲をリリースし、これまでにグラミー賞を5度受賞したほか77の受賞歴を誇る。
ヴァンズはシザを「さまざまな局面で新たな表現を切り拓いてきた現代における革新的なアーティストであり、ファッションにおいてもクリエイティヴな精神で既成概念を打ち破り、ありのままの自分を表現し続けている」と評価。今回のプロジェクトの幕開けとして、シザの愛用モデルである「ニュースクール（KNU SKOOL）」をフィーチャーしたアンフィセムフィルムを公開した。
