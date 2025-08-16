¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ²ñ¾ì¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤ËÅþÃå¡Ö°¤¤²ñÃÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë½ªÎ»¡×¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬15Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃÏ¡¢¥¢¥é¥¹¥«½£¡¦¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
2022Ç¯2·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Â¨»þÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñÃÌ³«»Ï¤«¤é¿ôÊ¬¤ÇÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢°¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñÃÌ¸å¤¹¤°¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÄäÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°¤¤²ñÃÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡£ÎÉ¤¤²ñÃÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢Ê¿ÏÂ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ÎÁá´ü³«ºÅ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤¬¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ÄäÀï¤òµñ¤á¤Ð¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡×¤È¤â¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÏª¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°4»þ¤¹¤®¤«¤é¥¢¥é¥¹¥«½£ºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£