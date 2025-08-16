40・50代に“この1枚”！【大人のハニーズ】上品見え叶う！「夏トップス」

軽装の夏は、コーデが手抜きに見えがち……。もっとおしゃれを楽しみたい40・50代におすすめしたいのは【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の商品。今回は、袖口と裾をオーガンジー素材で切り替えたトップスやメリハリシルエットがおしゃれなドルマンブラウスなど、上品見えを狙える「夏トップス」をご紹介します。

上品に華やぐ切り替えシアートップス

【GLACIER lusso】「シアー切替トップス」\1,980（税込・セール価格）

袖口と裾をオーガンジー素材で切り替えたデザインが特徴。程よい透け感が上品な雰囲気を演出。清涼感もあり夏ムードを盛り上げます。ゆとりのあるシルエットで体型カバーもできそう。サイドスリット入りで、タックインもアウトもサマ見えしそうです。

着回し力も◎ エレガントに着こなせるプリーツトップス

【GLACIER lusso】「脇プリーツトップス」\2,280（税込・セール価格）

Aラインシルエットと両サイドに入れたプリーツが、エレガントな雰囲気を演出。歩くたびにヒラヒラ揺れて、コーデに上品な華やかさを与えます。Tシャツ感覚で着られるのに、カジュアルすぎないのも嬉しいポイント。ボトムスを選ばず合わせやすいので、コーデに迷ったときも頼りになりそうです。

着るだけでおしゃれ見えを狙えるドルマンブラウス

【GLACIER lusso】「8分袖ドルマンブラウス」\2,480（税込・セール価格）

ドルマンスリーブのゆるっと感と、袖口のリブがキュッと締まったメリハリシルエットが特徴。デコルテがキレイに見えるボートネックが上品見え。前後差のあるラウンドヘムがこなれた印象も与え、1枚サッと着るだけでおしゃれな雰囲気に。「さらっと軽やかなジョーゼット素材で、きちんと感とTシャツ感覚の楽な着心地を両立」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシのトップスです。

ワンツーコーデが垢抜ける華やかレースブラウス

【GLACIER lusso】「フロントレースブラウス」\3,980（税込）

フロントのタックとレースが目を引くブラウス。一点投入するだけで華やぐブラウスは、シンプルな夏のワンツーコーデもグッと垢抜けた印象に。フレンチスリーブで気になる二の腕もおしゃれにカバー。ヒップまですっぽり隠れる長めの着丈なので、タイトめボトムスも安心して着用できそうです。紫外線対策できるUVカット機能付き。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i