コントローラを操作するとメカが動き出すRCは動かすだけで面白いが、練習することで自分の思うままに動かせるようになり、さらに楽しさが広がる。ラジコン(RC)は独特の面白さを持ったホビーである。

この夏、RCに挑戦してみてはいかがだろうか？ 初心者でも楽しめる室内用RCはこの暑い夏に室内でしっかり楽しめる遊びだ。そして本格的な屋外用RCは、実際の乗り物でも難しいような整地されていない場所でもガンガン走ることができたり、水上でも楽しめる。RCが突き進む姿はそれだけで迫力があり、独特の興奮が味わえる。

RCは組み立てもまた楽しい。サスペンションやギアを実際に組み立てることで、実車の仕組みも学べ、拡張性も用意された奥深い世界も見ることができる。本稿では5つのRC製品で、室内で遊べるお手軽の物から、屋外の本格RC、水上RCまで多彩な世界を紹介したい。

手軽に対戦も楽しめる！ 「ミニ マリオカート R/C マリオコレクション マリオ」

【ミニ マリオカート R/C マリオコレクション マリオ】

発売元：京商

発売日：2025年8月下旬発売予定

価格：4,378円

全長：7cm

遊ぶ場所：屋内

・商品ページ

この夏はNintendo Switch2が発売され、その目玉ソフトである「マリオカート ワールド」が大きな人気を集めた。マリオやルイージ、クッパなど、おなじみのキャラクターが世界中のコースで驚異のドライブを繰り広げる。初心者でもレースの楽しさが味わえ、上級者は0.01秒のタイムを削るやりこみ要素を持っている。

京商の「ミニ マリオカート R/C マリオコレクション マリオ」はゲームから飛び出してきたような造形が楽しいRCカー。車の大きさは7cm、テーブルの上でも操作が楽しめるようなミニサイズの製品だ。

RCカーは「マリオカート」と違い思い通りに操作したりしっかり走れるようになるには実は練習が必要だ。「ミニ マリオカート R/C マリオコレクション マリオ」は狭い場所でもしっかり走ることができる大きさで、最高時速も5km/hと遅めなので、RCカーの入門機としてぴったりの商品なのだ。

さらに同時発売の「ルイージ」、「ピーチ」、「ヨッシー」、「キノピオ」を購入すればレースが可能。同時に10台まで同時操作ができる。レースは簡単なコースでも白熱の対戦ができる。外に出ることもできないような暑い時でも室内で安全に楽しめる。

歩行に咆吼アクション！ 「RC ジュラシック・ワールドT-レックス」

【RC ジュラシック・ワールドT-レックス】

発売元：ハピネット

発売日：2025年7月発売

価格：5,940円

全長：約40cm

遊ぶ場所：屋内

・商品ページ

夏は"恐竜"シーズン！ 恐竜関係の映画やフィギュア、書籍、イベントなどが目白押しだ。ハピネットの「RC ジュラシック・ワールドT-レックス」は恐竜RC最新商品。ユニバーサルスタジオ・ライセンシングの許諾を得た、体表のテクスチャーや、全長約40cmの大きさが魅力だ。

コントローラーの歩行ボタンを押すと歩行する。モード切替でゆっくりと歩いたり、早く歩いたりと切替が可能。さらに咆哮ボタンを押すと首を振りながらリアルな咆哮アクション！ 歩いている姿を眺めたり、恐竜フィギュアと戦わせるのも楽しそうだ。

足を動かし、首を振り進む恐竜のアクションは、フィギュアを手に持ち動きを想像する遊びとは全く違う。前から迫ってくる様子や、横を通り過ぎる姿……。“動く”という要素はフィギュアにはない独特の魅力がある。恐竜好きにチェックしてほしいRCだ。

スタイリッシュな本格バギーRCカー「1/10RC ビッグウィッグ (2017)」

【1/10RC ビッグウィッグ (2017)】

発売元：タミヤ

発売日：2025年6月14日発売

価格：30,800円

全長：39cm

遊ぶ場所：屋外

・商品ページ

「1/10RC ビッグウィッグ (2017)」は本格的なオフロードバギーシャーシにスタイリッシュなボディを載せたRCバギー。オリジナルの「ビッグウィッグ」は1986年に発売されたが、2017年に改良を加えたリニューアルをしている。本商品はリニューアル版の再販となる。シャフトドライブ4WD機構に、前後にデフギアを搭載。ダブルウィッシュボーン4輪独立サスペンションに、オイルダンパーを装備しており、本格的なRCバギーを組み立てることができる。

本商品は組み立てキットであり、走らせるためには送信機やバッテリーがセットになった「ファインスペック2.4G 電動RCドライブセット」が必要になる。ちょっと敷居が高いが、タミヤのRC組み立てキットは独特の楽しさがある。ギアに油を差し、シャフトの位置を調整し、ギアを組み立てていく楽しさは自分の手で実車を組み立てていくような楽しさだ。車軸にはベアリングが搭載しているなど、必要なパーツはそろっているが、ここからより高性能のパーツを探したり、ステアリングの調整、メンテナンスなど、本格RCの奥深い世界を味わうのに最適な商品だ。

オフロードRCがあれば、郊外が魅力的なレース場に変わる。安全への配慮が必要だが、ちょっとした空き地や、キャンプ場のスペース、河原、海の浜辺など、夏休みの外出時に「1/10RC ビッグウィッグ (2017)」を持って行けば、その優れた性能を満喫できる。草や砂を蹴散らし、車体を激しく上下させ、悪路も物ともせず進むRCオフロードバギーは走らせているだけで楽しく、動画を撮ったり、ジャンプ台を用意したりと工夫することで遊びの幅が広がる。

海でも遊べるサーフボートRC「1/5 RC サーファー4 カラータイプ3」

【1/5 RC サーファー4 カラータイプ3】

発売元：京商

発売日：2021年12月発売

価格：39,380円

全長：約60cm

遊ぶ場所：屋外

・商品ページ

夏にぜひオススメしたいのが京商の「1/5 RC サーファー4」である。2021年発売の商品だが、現在でも購入できる。サーフボードとその上に立つサーファーの姿を再現したRCボートで、波間を走るその姿は本物のサーファーそっくりで、かっこよく波に乗る姿を楽しめる。

川などでも遊べるが、やはり「1/5 RC サーファー4」は海で遊んでほしい。高い波に突っ込んでたとえ波にのまれてもすぐにサーファー人形を上に安定姿勢に戻る。押し寄せる波に合わせて進めば本物のサーファーさながらに波に乗ることができる。熟練サーファーのようなカッコイイ姿で波間を走り抜ける姿をしっかり楽しめるのが、本商品の最大のポイント。自分がサーファーになったかのような興奮が楽しめる。

「1/5 RC サーファー4」はバッテリーを充電し、送信機用の電池を買えばすぐに動かせる「レディセット」となっている。防水性能も高く波にのまれても内部機構は安全で、メンテナンスもしやすさも魅力。サーフィンは一年中楽しめるが、すねくらいまで海に入って、より大きな波に向かってRCを進められる夏が一番のオススメのシーズンだ。ぜひ波間を走らせてほしい。

戦車の機構を組み立てて学べる！「1/16RC M4シャーマン （105mm榴弾砲搭載型）メカニカルステアリングシステム」

【「京商 1/5 RC サーファー4」、釣ヶ崎海岸で波に挑む！】

【1/16RC M4シャーマン （105mm榴弾砲搭載型）メカニカルステアリングシステム】

発売元：タミヤ

発売日：2025年8月30日発売予定

価格：77,000円

全長：37.6cm

遊ぶ場所：屋外

・商品ページ

第二次大戦中に約50,000輌が生産され、連合軍を勝利に導いた傑作戦車シャーマンの組み立てRCキットが「1/16RC M4シャーマン （105mm榴弾砲搭載型）メカニカルステアリングシステム」だ。タミヤならではのリアルで詳細な表現の戦車モデルを送信機で動かせるのが楽しい。本商品も走らせるためには別売りの「ファインスペック2.4G 電動RCドライブセット」が必要になる。

本商品の最大の注目点は「制御差動式操向装置」。内部に組み込まれたディファレンシャルギヤにより、片方をブレーキで減速させると、もう一方が増速し、ほぼ一定の回転半径でスムーズな旋回が可能にするこの機構を、本商品は搭載しているのだ。

戦車RCは荒れ地を突き進む姿そのものがエンターテイメントと言える。草や泥をクローラーで押しつぶし、車体を揺らして走る姿は本物の戦車さながら。アクセルとステアリングというRCカーそのままの操作性で軽快に走るM4シャーマンそのままの走る姿がとても楽しい。まだまだ暑い時期が続くこの季節、海や山、川辺など“戦車映え”する地形を探して外出するのは絶対に楽しいだろう。

【タミヤ、実車同様の操向装置を搭載した「1/16RC M4シャーマン （105mm榴弾砲搭載型）」を新発売】

RCはやはり気軽に外出でき、植物も元気な夏が一番楽しい。雑草をものともせずに進むオフロードRCを走らせたり、川辺や海辺でボートRCを浮かべたり、夏のRCは他の季節以上に楽しい。夏休みに室内RCカーの操作を練習するのもいいだろう。

筆者としてはちょっとハードルが高いがドローンがオススメだ。夏は日も長いので、少し涼しくなった夕方、黄金色に変わっていく田んぼを撮影したり、沈んでいく夕日の下でドローンならではの空からの映像を楽しむのは格別だ。この夏、ぜひRCに挑戦してほしい。

夏の夕方、ドローンから見る景色は格別の美しさがある