¡È¤«¤É¹¤Ë¿Ý¾ßÌý¡É¤Ë²¦ÎÓ¡Ö¡Ä¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·Ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢»³·Á¸©¤Î°ìÉô¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤«¤É¹¤Ë¿Ý¾ßÌý¡É¤ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢²¦ÎÓ¡Ê27ºÐ¡Ë¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¡Ê56ºÐ¡Ë¤é¤¬»î¿©¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤«¤É¹ÆÃ½¸¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆÃ½¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³·Á¸©¤Î°ìÉô¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤«¤É¹¤Ë¿Ý¾ßÌý¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢¡Ö¤¹¤À¤Þ¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ïº½Åü¤¬µ®½Å¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿Ý¾ßÌý¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¼ã¤¤»þÂå¤Î½éÎø¤ÎÌ£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÈô¤Ó¤À¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤¤¤Á¤´¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤«¤É¹¤Ë¿Ý¾ßÌý¤ò¤«¤±¤Æ¼Â¿©¡£¶²¤ë¶²¤ë¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¡Ä¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Ý¾ßÌý¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹¥É¾²Á¡£
Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¡Ä¤«¤±¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
