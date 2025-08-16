TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬SNS¤ÇÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿¯Î¬¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÉé¤±¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï15Æü¡¢½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ä¤·¤¿ºÇ¤âµ®½Å¤Ê¶µ·±¤Ï¡¢ÃÄ·ë¤ÏÉ¬¤º¾¡Íø¤·¡¢¿¯Î¬¤ÏÉ¬¤ºÇÔËÌ¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¢°Ò¼çµÁ¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¯Î¬¤òµö¤µ¤º¡¢¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¤ò±Ê±ó¤ËÂ¸Â³¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂæÏÑÀ¯ºö¤ò´É³í¤¹¤ë¹ñÌ³±¡ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÎò»Ë¤òÏÄ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊóÆ»´±¤ÏÃÌÏÃ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤¬¹³ÆüÀïÁè¤òÀï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÌµ»ë¤·¡¢¡ØÌ±¼ç¼çµÁÂÐ¸¢°Ò¼çµÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¹­¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÆ±Ë¦¤ÏÎò»Ë¤òËº¤ì¤º¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©¤È³°ÉôÀªÎÏ¤Î´³¾Ä¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÁÄ¹ñÅý°ì¤ÈÌ±Â²Éü¶½¤ò¤È¤â¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤ÈÍêÀ¯¸¢¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¹³ÆüÀïÁè¤Ç¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃÌÏÃ¤âÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀµÅýÀ­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£