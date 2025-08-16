【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム】 2026年1月発送予定 価格：19,800円 プレミアムバンダイ販売商品 【S.H.Figuarts ヒイロ・ユイ】 2026年2月発送予定 価格：9,900円 プレミアムバンダイ販売商品

「新機動戦記ガンダムW」のTV放映30周年を記念し、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム」と「S.H.Figuarts ヒイロ・ユイ」がプレミアムバンダイの魂ウェブ商店で発売されることが決定。両商品とも現在予約を受付中。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム」は2026年1月発送予定。価格は19,800円。「S.H.Figuarts ヒイロ・ユイ」は2026年2月発送予定。価格は9,900円。

左から「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム」、「S.H.Figuarts ヒイロ・ユイ」

1995年4月に放映が開始された「新機動戦記ガンダムW」。前年放映の「機動武闘伝Gガンダム」に続く宇宙世紀シリーズとは異なる「オルタナティブシリーズ」と呼ばれる時系列の作品で、主人公のヒイロを筆頭とする主要登場人物が美少年に設定され、女性からも高い支持を得た作品だ。

今回立体化されるのは主人公ヒイロ・ユイとその搭乗機ウイングガンダムだ。「S.H.Figuarts ヒイロ・ユイ」は、人気キャラだけに立体化例は多いものの、アクションフィギュアとして発売された商品は少なく、待望の商品化となった。劇中のヒイロの様々なポーズを再現できる可動ギミックと付属パーツを用意。シンプルながら筋肉の造形などにもこだわり、自然なポージングを実現している。

サンプルは爆破スイッチを手にした衝撃的なポージングで展示。ヒイロは小柄なキャラクターという設定で着衣も簡素ながら、顔の造形や筋肉の再現などにより、かなりの存在感ががある。フィギュアのサイズに合わせて小顔にしたという設計も決まっている。

・商品購入ページ

「S.H.Figuarts ヒイロ・ユイ」。2026年2月発送予定。価格は9,900円。プレミアムバンダイ販売商品

馴染み深いタンクトップ姿のヒイロをアクションフィギュアで立体化

爆破スイッチ、包帯を巻いた脚・腕、拳銃などのパーツが付属する。表情パーツは4種類を用意

「METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞ウイングガンダム」は、商品化の機会も多く「METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞」でも発売されているウイングガンダムゼロではなく、商品化の機会が少ないウイングガンダムを新規造形でリリース。劇中のプロポーション再現に力を注ぎつつ、「METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞」のダイキャストフレームを生かした可動と重量感も実現し、バード形態への変形も可能だ。

ウイングガンダムを象徴する宙に浮いたポーズで展示されていたが、「METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞」準拠の設計により、様々なアクションポーズを取ることも可能で、それを生かすためのビームサーベル用エフェクトパーツも付属する。ヒイロとの並びもバッチリ決まっている。

・商品購入ページ

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム」。2026年1月発送予定。価格は19,800円。プレミアムバンダイ販売商品

スマートで美しいウイングガンダムの姿を立体化。オリジナルのマーキングも施されている

関節部を中心にダイキャストパーツを内蔵。フィギュアとしての可動や変形を実現する

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示のように、パイロットとMSの相性は抜群で、この機会にぜひ両者を手に入れて並べて楽しんでいただきたい逸品だ。

(C)創通・サンライズ