¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¸ì¤ë¡È¶²ÉÝ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é2¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·Ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¶²ÉÝ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡È¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡¢2¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Ò¤È¤ÄÍî¤È¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ÄÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ÊÍî¤È¤·¤¿¡Ë¤â¤¦°ì¸Ä¤Î¤Û¤¦¤ò¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ý¿Í¤¬½¦¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤ËÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤â»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¡Ä¡×¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¤òÄ¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¡¢²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Î¥ê¤Ç¡£¡Ø·ù¤À¤è¡Ù¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢»ä»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ëºÇÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
