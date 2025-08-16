きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは前日の下げを取り戻す展開が見られている。１．１７ドル台を回復し、上値は重いものの２１日線の上もしっかりと維持していることから、底堅さは堅持している。



ストラテジストからは、ドルを売ってユーロを買うフローは続いており、ユーロからポンドへのフローは見られていないという。オプション市場がこの情勢を反映しているとも述べている。ユーロの最近の対ポンドでの下落にもかかわらず、長期的にはポンドに対するユーロ高を示唆し続けているという。



本日はアラスカで米ロ首脳会談が控えているが、ウクライナ紛争の停戦に向けたポジティブな流れがあれば、ユーロも上昇が期待できるとの声も一部からは出ている。しかし、本日の会談で具体的な停戦に向けた動きは出る可能性は低いと見られているようだ。



EUR/USD 1.1704 EUR/JPY 172.20 EUR/GBP 0.8633



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

