Æü·Ð225ÀèÊª¡§16Æü2»þ¡á70±ß°Â¡¢4Ëü3400±ß
¡¡16Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ70±ß°Â¤Î4Ëü3400±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3378.31±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï21.69±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7781Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3108¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ6¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.32¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡7781
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡125567
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3108¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡7885
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27900¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡¡¡1329
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 788¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡ 327
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3108¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ6¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.32¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡7781
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡125567
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3108¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡7885
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27900¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡¡¡1329
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 788¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡ 327
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹