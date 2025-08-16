¤ªËßµÙ¤ß½ªÈ×¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÌë¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬¿Íµ¤¡¡µÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÈïºÒ¤Î·§ËÜ¤Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î»Ñ¡Únews23¡Û
ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªËßµÙ¤ß¤â»Ä¤ê2Æü¡£³ÆÃÏ¤Ç¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î½µËö¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¡È¸·¤·¤¤½ë¤µ¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤áÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡£
¾ì½ê¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î³¤±è¤¤¤Ç¡¢15Æü¤Ï¤ª¤è¤½400É¤¤È»ô¤¤¼ç¤¬ÆüÃæ¤Î¹ó½ë¤«¤é²òÊü¤µ¤ìÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Û¾ï¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯º£Ç¯¤Î²Æ¡¢»¶Êâ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ô¤¤¼ç
¡ÖÄ«¤Î5»þ¤¯¤é¤¤¤äÌë¤ÎÎÃ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ô¤¤¼ç
¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤ËÊÝÎäºÞ¤È°ì½ï¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡×
¸á¸å8»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²£ÉÍ¤Îµ¤²¹¤Ï28¡î¡£¸¤¤â»ô¤¤¼ç¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌë¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤ÏÇ®¡Á¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤¬¡£¡Öµã¤¯»Ò¤Ï¤è¤¯°é¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤«¤é¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Çµã¤¤¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¤È¤Ê¤ëµã¤ÁêËÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
³«»ÏÆ±»þ¤Ëµã¤¤À¤¹ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¤º¡Á¤È¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Î»Ò¤â¡£
µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤Ê¢¤«¤±¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¸«»ö¡¢¾¡Íø¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤³¤±¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Èï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿²µ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤Í¡£¡ÊQ.¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
ÀÄ¿¹»Ô¤Ï¿¿²ÆÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªËßµÙ¤ß½ªÈ×¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦É²¸©¤Î»³Ãæ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îó¤ËÊÂ¤Ö¿Í
¡Ö½ë¤¤¡Ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡×
¤½¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤á¤óÎ®¤·¤Ç¤¹¡£¾áÆýÆ¶¤ÎÍ¯¤¿å¤È¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Ê¤É¤«¤é¤È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤Î¤Ä¤æ¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï1Æü500¿Í¤Û¤É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÊ¡²¬¸©¡¦ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¡£ÄÌ¤ê¤ÏÆü»±¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤¬36.3ÅÙ¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ê¡¢¸©Æâ¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÏÆü»±¤ò¤µ¤·¤¿¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æø¤ï¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ª¤è¤½30¿Í¤¬ºî¶ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î»Ñ¤ÏÈïºÒ¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë¡£36ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤Î¤Ê¤«¡¢¾²²¼¤ä¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤òÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤«¤é¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¡Ö¡ÊÊ¡²¬¤Î¡Ëµ×Î±ÊÆ¤Ç¤âºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö½÷°ì¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤ò³ä¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ªËßµÙ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤âÉüµìºî¶È¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£