¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ë±«¤Ç190¿ÍÄ¶»àË´¡¡µß±çÊª»ñÈÂÁ÷¤Î¥Ø¥ê¤âÄÆÍî
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢24»þ´Ö¤Ç190¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎºÒ³²ÂÐºöÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÀ¾Éô¤Î¥«¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¥ï½£¤Ê¤É¤Ç14Æü°Ê¹ß¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤äÅ´Ë¤¿å¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢190¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈïºÒÃÏ¤Øµß±çÊª»ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬°Å·¸õ¤ÇÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î·úÊª¤¬Â»²õ¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µ¾À·¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¡¼¥ó´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿6·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Î»à¼Ô¿ô¤¬500¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£