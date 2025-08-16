◇ア・リーグ オリオールズ5―3マリナーズ（2025年8月14日 ボルティモア）

オリオールズ・菅野がマリナーズ戦に先発し、5回1/3を3安打1失点で10勝目をマーク。日本投手のメジャー1年目の2桁勝利は昨年の今永に続き10人目、36歳シーズンでの到達は最年長記録となり「通過点ではありますけど、素直にうれしい」と表情を崩した。

両リーグトップの45本塁打をマークしているローリーが欠場したとはいえ、最速94・7マイル（約152キロ）の速球と多彩な変化球で3安打に封じた。激しい雷雨で6回途中での降板となったが「全球種を効果的に使えたし、ゲームプラン通りに投げられた」と納得のパフォーマンスだった。

一方で、寂しい知らせも。巨人時代に3年間、チームメートだった中田が、今季限りでの引退を表明。15年プレミア12、17年WBCでは共に日の丸を背負い「僕らの世代の打者では翔はNo.1で、ずっと僕の憧れの存在でもあった。僕が投げた試合もよく打ってくれましたし、印象にも残る凄くいいバッターだった」と残念がった。

チームは借金11でプレーオフ進出は絶望的だが「何とか最後までこの調子とこのペースで投げ続けられるように」と前を向いた。（杉浦大介通信員）

≪日本投手の1年目での2桁勝利は10人目≫菅野が今季23試合目の登板で10勝目（巨人時代は9度の2桁勝利）を記録した。日本投手の1年目での2桁勝利は10人目で、最多は12年のダルビッシュ、16年の前田がマークした16勝。