°û¼ò±¿Å¾¤Ç»àË´¤Ò¤Æ¨¤² ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È¤ÎÃË¤òÂáÊá ¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§
»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÃËÀ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Ç»àË´¤Ò¤Æ¨¤² ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È¤ÎÃË¤òÂáÊá ¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È²ÃÆ£¼þÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»Ô½½¼·¸®Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÃËÀ¡Ê58¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¡£
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸òº¹ÅÀ¤òU¥¿ー¥óÃæ¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
