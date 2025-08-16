¿¹ºéÃÒÈþ¡¡Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡¡¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡É×¤ÏÀ¾Éð¡¦Ê¿¾Â
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¡Ê32¡Ë¤¬Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£É×¤ÏÀ¾Éð¡¦Ê¿¾ÂæÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¡£
¡¡¿¹ºé¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÇÛ¿®¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Èµ¤·¡ÖÂ©»Ò¤âÌ¼¤â¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¹¬¤»¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½Ð»º¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÊó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤ª»Å»ö¤â¾¯¤·¤º¤ÄºÆ»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤â¹¹¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¡È2Ç¯À¸¥Þ¥Þ¡É¤Ç¤¹¤¬¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ä¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¤¬²È¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡È¿¹ºéÃÒÈþ¡É¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ºé¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖOS¡ùU¡×¤ò·Ð¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÆüËÜ°ì¥¨¥í¤¹¤®¤ë¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯1·î1Æü¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀÆâÌî¼ê¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±9·î¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤È¥°¥é¥É¥ë°úÂà¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£