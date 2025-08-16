¡ÚLoNLy¡ÛW¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¡õ¿·ºî¥»¥é¥àÅÐ¾ì¡ª8·î¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤ËÃíÌÜ
2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Æü´Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLoNLy¡Ê¥í¥ó¥êー¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¿·¥í¥´¤äÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀöÎýÅÙ¤òÁý¤·¡¢½èÊý¤âµ¡Ç½À¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦ºØÆ£¤ß¤é¤¤¤µ¤ó¤È¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤òW¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£¤¼¤Ò¡¢¿·ºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤ÈW¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤ÇÌ¥ÎÏÇÜÁý
LoNLy¤Ï¡Ö°¦¤È²»³Ú¡¢²Î»ì¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤ËÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢ÀÊÌ¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£
2025Ç¯8·î¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥í¥´¡¦ÍÆ´ï¡¦½èÊý¤òºþ¿·¤·¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎºØÆ£¤ß¤é¤¤¤µ¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¡¢Â¿ÍÍÀ¤È´¶À¤òÉ½¸½¡£SNS¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉý¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ´·î´Æ½¤¡Û¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¿·»þÂå♡Á´4¿§¤ÇÃ¯¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ëµé¤ÎÌÜ¸µ¤Ø
¿·ºî¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¡×¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¥«¥éー¥»¥é¥à¡×¡ÊÁ´4¿§¡¦ÀÇ¹þ2,530±ß¡Ë¤Ï¡¢È¯¿§ÎÏ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£ÎÌ¤ò¼«ºß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÈÀìÍÑ¥Ñ¥Õ¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥»¥é¥à¡×¡ÊÁ´3¿§¡¦ÀÇ¹þ2,530±ß¡Ë¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥Ñー¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥Ñ¥ÕÅÉÉÛ¤Ç¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¡¢»ØÅÉ¤ê¤ÇºÝÎ©¤Ä¥Ä¥ä¤ò±é½Ð¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎìÔÂô¤Êµ±¤¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò
LoNLy¤Ï¡¢Æü´Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈþ°Õ¼±¤Èµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢´¶À¤Ë¶Á¤¯¥³¥¹¥á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
W¥â¥Ç¥ë¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£ßê¤á¤¯¤è¤¦¤ËÁÕ¤Ç¤ë¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¡×¥·¥êー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö