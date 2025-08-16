¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)¡Ö´ÊÃ±¡ª¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¤ª¼ê·Ú¤Ë Ãæ²ÚÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸ by¿¹²¬ ·Ã¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö´ÊÃ±¡ª¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¤ª¼ê·Ú¤Ë Ãæ²ÚÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸ by¿¹²¬ ·Ã¤µ¤ó¡× ¡Ö¥¥Ì¥µ¥ä¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤¤ó¤Ô¤é¡× ¡ÖÎä¤ä¤·¥ï¥ó¥¿¥ó¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Îä¤ä¤·¥ï¥ó¥¿¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÉûºÚ¡¢¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Î¤´ÈÓ¡£ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û´ÊÃ±¡ª¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¤ª¼ê·Ú¤Ë Ãæ²ÚÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸ by¿¹²¬ ·Ã¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§546Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ÆÚ¥Ð¥éÆù (ÇöÀÚ¤ê)50g
¥´¥Ü¥¦ 1/3ËÜ ¥·¥ç¥¦¥¬ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸1
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
Çò¥´¥Þ Å¬ÎÌ
¥´¥Ü¥¦¤Ï¤¿¤ï¤·¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢ÂÀ¤¤ÉôÊ¬¤Ï½Ä¤Ë4¡Á5¥±½êÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢±ôÉ®¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤µ¤¬¤¤Ë¤·¤Æ¿å¤ËÊü¤Á¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
2. ¿æÈÓ´ï¤ËÀö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î¿å¤òÄÌ¾ï¤Ë¿æ¤¯»þ¤ÎÎÌÀþ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¡¢(1)¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£
3. ¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é10Ê¬Äø¾ø¤é¤·¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÄì¤«¤é¤´ÈÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ ´ï¤Ë¤è¤½¤¤¡¢Çò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£
Çò¥´¥Þ¤Ï»ØÀè¤ÇÄÙ¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¹á¤ê¤âÎ©¤ÁÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¥Ì¥µ¥ä¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤¤ó¤Ô¤é
¥¥Ì¥µ¥ä¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ò»Ä¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»õ¤´¤¿¤¨¤âÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§32Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸1/2
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ ¾®¤µ¤¸1/2
2. (1)¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡ÛÎä¤ä¤·¥ï¥ó¥¿¥ó
¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç´°À®¡£¥¥å¥¦¥ê¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆÚ¤Ò¤Æù¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§248Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
±ö ¾¯¡¹
¥¥å¥¦¥ê 1ËÜ ±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¾®¤µ¤¸1
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ï¥ó¥¿¥ó¤ÎÈé 20Ëç
¡ã¥¿¥ì¡ä
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
°ìÌ£Åâ¿É»Ò ¾¯¡¹
2. ¶ñ¤ò20ÅùÊ¬¤ËÊ¬¤±¡¢¿å¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÊñ¤ß¹þ¤à¡£
3. Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥ó¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç2¡Á3Ê¬¤æ¤Ç¤ë¡£
4. (3)¤òÎä¿å¤Ë¤Ä¤±¤ÆÎä¤ä¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¡ã¥¿¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤±¤ë¡£
Îä¤ä¤·¥ï¥ó¥¿¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÉûºÚ¡¢¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Î¤´ÈÓ¡£ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
