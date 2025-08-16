YOASOBI½é¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¢Ìë¶õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡È¤¤¤¯¤é¡õ¤¢¤ä¤»¡É¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦YOASOBI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖYOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA¡×ÀÐÀî¸ø±é¡ÊÀÐÀî¸©¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î½éÆü¡¢8·î5Æü¤Î½ª±é¸å¤Ë¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ØÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Ä¥¢¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌë¶õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ê¢¨8·î5Æü¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¡£º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢±¿±Ä¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
