¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²¼Íî¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¤¬ÂçÉý¹â¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö11:37¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:37¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45010.61¡Ê+99.35¡¡+0.22%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21620.17¡Ê-90.50¡¡-0.42%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡43375¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-95¡¡-0.22%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¤Î°ìÊý¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¼ã´³²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Äì·ø¤µ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££µ·îÊ¬°Ê¹ß¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¼å¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥¢¥é¥¹¥«¤ÇÍ¼Êý¤«¤éÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆÂÔ¤Á¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«µ¤Ê¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¥¢¥é¥¹¥«»þ´Ö¤ÎÃë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Ï£±£¶ÆüÁáÄ«¤«¤é³«»Ï¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î°ú¤±¸å¤È¤¤¤¦¤³¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÁê¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¼¡¤Î£²²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤¬½ÅÍ×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¼¡Âè¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌµÆñ¤ÊÄÌ²á¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÎÍÑÌÃÊÁ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡ãUNH¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»áÎ¨¤¤¤ë¥Ðー¥¯¥·¥ãー¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ãBRK.B¡ä¤¬¡¢£´－£¶·î¡ÊÂè£²»ÍÈ¾´ü¡Ë¤ËÆ±¼Ò³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ°°Õ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤¬Á°Æü°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿·è»»¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ³ô¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç£±³ôÍø±×¡¢Çä¾å¹â¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼ºË¾´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤¬ËÜÆü¤â¾å¾º¡£Á°Æü°ú¤±´ÖºÝ¤ËÊÆÀ¯ÉÜ¤¬Æ±¼Ò¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£³ô²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆ±¼Ò³ô¼èÆÀ¤Ë¥Á¥Ã¥×¥¹Ë¡¤Î»ñ¶â³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡ãSNDK¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò·ùµ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢£±³ôÍø±×¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÄÌ¿®£Á£Ð£É¤Î¥È¥¥¥¤¥ê¥ª¡ãTWLO¡ä¤¬¾å¾º¡££Ó¡õ£Ð¥À¥¦¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±¼Ò¤ò£¸·î£±£¹Æü¤Î¼è°ú³«»ÏÁ°¤«¤é£Ó¡õ£ÐÃæ·¿³ô£´£°£°»Ø¿ô¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ó¥È¡ãGLOB¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤ò¼ã´³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ºË¾´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¼ûÍ×¤Ç»öÁ°¤Î´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ãGAMB¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£ÄÌ´ü¤Î£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥×¥ì¥·¥¸¥§¥ó¡ãPGEN¡ä¤¬µÞÆ¡£ºÆÈ¯À¸ÆµÛ´ïÆýÆ¬¼ð¾É¤òÍ¤¹¤ëÀ®¿Í´µ¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥¸¥á¥ª¥¹¡Ê°ìÈÌÌ¾¡§¥¾¥Ñ¥Ý¥¸ー¥ó¡¦¥¤¥Þ¥Ç¥Î¥Ù¥Ã¥¯-£ä£ò£â£á¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£Ä£Á¤«¤é´°Á´¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ÎÇ§ÅªÎ×¾²»î¸³¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥×¥é¥¤¥É¡ãAMAT¡ä¡¡164.00¡Ê-24.24¡¡-12.88%¡Ë
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡ãUNH¡ä¡¡307.98¡Ê+36.49¡¡+13.44%¡Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¡¡25.14¡Ê+1.28¡¡+5.34%¡Ë
¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡ãSNDK¡ä¡¡44.15¡Ê-2.53¡¡-5.42%¡Ë
¥È¥¥¥¤¥ê¥ª¡ãTWLO¡ä¡¡106.58¡Ê+5.74¡¡+5.69%¡Ë
¥°¥íー¥Ð¥ó¥È¡ãGLOB¡ä¡¡66.93¡Ê-11.19¡¡-14.32%¡Ë
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡ãGAMB¡ä¡¡8.59¡Ê-1.79¡¡-17.24%¡Ë
¥×¥ì¥·¥¸¥§¥ó¡ãPGEN¡ä¡¡3.27¡Ê+1.42¡¡+76.82%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡230.96¡Ê-1.82¡¡-0.78%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡522.52¡Ê+0.04¡¡+0.01%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡231.09¡Ê+0.11¡¡+0.05%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡205.72¡Ê+1.90¡¡+0.93%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡204.73¡Ê+1.79¡¡+0.88%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡332.98¡Ê-2.60¡¡-0.77%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡179.29¡Ê-2.73¡¡-1.50%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡788.52¡Ê+6.39¡¡+0.82%¡Ë
AMD¡ãAMD¡ä¡¡177.41¡Ê-3.54¡¡-1.96%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡691.52¡Ê+8.59¡¡+1.26%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¤Î°ìÊý¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¼ã´³²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Äì·ø¤µ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££µ·îÊ¬°Ê¹ß¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¼å¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥¢¥é¥¹¥«¤ÇÍ¼Êý¤«¤éÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆÂÔ¤Á¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«µ¤Ê¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¥¢¥é¥¹¥«»þ´Ö¤ÎÃë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Ï£±£¶ÆüÁáÄ«¤«¤é³«»Ï¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î°ú¤±¸å¤È¤¤¤¦¤³¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÁê¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¼¡¤Î£²²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤¬½ÅÍ×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¼¡Âè¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌµÆñ¤ÊÄÌ²á¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÎÍÑÌÃÊÁ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡ãUNH¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»áÎ¨¤¤¤ë¥Ðー¥¯¥·¥ãー¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ãBRK.B¡ä¤¬¡¢£´－£¶·î¡ÊÂè£²»ÍÈ¾´ü¡Ë¤ËÆ±¼Ò³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ°°Õ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤¬Á°Æü°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿·è»»¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ³ô¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç£±³ôÍø±×¡¢Çä¾å¹â¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼ºË¾´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤¬ËÜÆü¤â¾å¾º¡£Á°Æü°ú¤±´ÖºÝ¤ËÊÆÀ¯ÉÜ¤¬Æ±¼Ò¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£³ô²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆ±¼Ò³ô¼èÆÀ¤Ë¥Á¥Ã¥×¥¹Ë¡¤Î»ñ¶â³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡ãSNDK¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò·ùµ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢£±³ôÍø±×¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÄÌ¿®£Á£Ð£É¤Î¥È¥¥¥¤¥ê¥ª¡ãTWLO¡ä¤¬¾å¾º¡££Ó¡õ£Ð¥À¥¦¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±¼Ò¤ò£¸·î£±£¹Æü¤Î¼è°ú³«»ÏÁ°¤«¤é£Ó¡õ£ÐÃæ·¿³ô£´£°£°»Ø¿ô¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ó¥È¡ãGLOB¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤ò¼ã´³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ºË¾´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¼ûÍ×¤Ç»öÁ°¤Î´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ãGAMB¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£ÄÌ´ü¤Î£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥×¥ì¥·¥¸¥§¥ó¡ãPGEN¡ä¤¬µÞÆ¡£ºÆÈ¯À¸ÆµÛ´ïÆýÆ¬¼ð¾É¤òÍ¤¹¤ëÀ®¿Í´µ¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥¸¥á¥ª¥¹¡Ê°ìÈÌÌ¾¡§¥¾¥Ñ¥Ý¥¸ー¥ó¡¦¥¤¥Þ¥Ç¥Î¥Ù¥Ã¥¯-£ä£ò£â£á¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£Ä£Á¤«¤é´°Á´¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ÎÇ§ÅªÎ×¾²»î¸³¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
