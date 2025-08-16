【2025年8月16日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年8月16日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆☆☆あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。
恋愛運：☆☆☆☆☆愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。嬉しいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。
金運：☆☆☆☆☆最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。
仕事運：☆☆☆☆☆仕事に強い追い風が吹く運気！｢こんなにうまくいくとは思わなかった｣と、驚くほどの結果が出るかも。今日は、守りの姿勢はもったいない！｢どうなるか分からないけど…｣と、不安があることも、思い切って行動に移すといいでしょう。
健康運：☆パワー不足に注意してください。今日は一人の時間を大切にし、飲み会などに誘われても無理をしないほうがよさそうです。早めに帰宅し、バランスの良い食事をとり、いつもよりもたっぷり休みを取ってください。
ラッキーアイテム：メモ帳
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆☆☆もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。
恋愛運：☆☆☆恋でモヤモヤすることがあったら、友達や親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。
金運：☆☆☆☆今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。
仕事運：☆☆☆得意なことで能力を発揮できたり、人への接し方を評価されたりして、周りから尊敬の眼差しを浴びるかも！｢仲間のおかげ｣という気持ちを忘れなければ、信頼もグッと強くなります。また、より深く学ぼうとすると、貴重な情報が入る運気。
健康運：☆☆☆☆力がみなぎり、いつもより効率よく活動できます。それだけに無理をしやすいので注意しましょう。仕事やプライベートでもリーダー的立場になり、ストレスも感じずタフに引っ張っていけるでしょう。
ラッキーアイテム：活動量計
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆周りの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。
恋愛運：☆☆☆会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。
金運：☆☆☆☆☆大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分の中でお金に対する感謝を確かめると〇。
仕事運：☆☆☆本来持っている能力、積み重ねてきた経験を、今日は存分に生かすことができそうです。周りからの期待も感じるかもしれませんが、｢ミスしないように｣と堅く考えないで。リラックスして、助けてもらいたいことは素直にお願いしてOK。
健康運：☆☆☆☆今日は何をやってもはかどる1日。いつも以上に集中して仕事や家事は一気に済ませてしまいましょう。清涼感のあるさっぱりした飲み物を飲むとますます調子がよくなり、周りの雰囲気まで明るくできますよ。
ラッキーアイテム：リップクリーム
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう！途中で諦めないでください。そして、周りの意見を参考にしつつも、自分のやり方を曲げないというバランスが、運気を生かすポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆☆追い風に押されてどんどん前進していける恋愛運です！望んでいた関係へと進めたり、ときめく出会いに恵まれたりしそう。恋の相手に連絡をするとき、もっともらしい理由をつけるのはNG。「声を聞きたかった」などと素直になるのが一番。
金運：☆☆☆☆☆今後、お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性があります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら、迷わずいい返事を。誰に対しても、決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツ。
仕事運：☆☆☆☆☆普段は手間取ることも、今日はスイスイすんなりと進めていくことができそうです！評価もUPする可能性大。正直｢ちょっと面倒だな…｣と感じていたことや、細かい作業を進めると〇。なかなかまとまらなかった話を持ち出すのもgood。
健康運：☆やることが多いのに、やる気が出ず、成果に伴わない疲れを感じてしまいそうです。集中力や注意力も散漫になりがちで、ぼーっとしている間に電車を乗り過ごすなど、ふとしたところで損をしてしまいそうです。
ラッキーアイテム：ナチュラルフード
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。
恋愛運：☆☆☆いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。
金運：☆☆☆☆後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。
仕事運：☆☆☆☆これまでの実績や経験を多くの人が認めてくれそうな日です。今日のあなたは、周りをまとめたり動かしたりすることもできるでしょう。｢決めてほしい｣｢仕切ってほしい｣と言われたら、自信を持って引き受け、考えを伝えてください。
健康運：☆☆☆☆今日は何事も強気の姿勢で挑んでみてください。例えば、目標をいつもより高めに設定することやスケジュールをいつもより早く仕上げるなど、いつもはできないことが努力次第では実現できる日になりそうです。
ラッキーアイテム：ビーズ小物
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイデアが出てくるかもしれません！
恋愛運：☆普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。
金運：☆☆何かへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。
仕事運：☆トラブルなく仕事を進めていけそうな日です。今後の仕事を大きく発展させるアイデアも湧いてきそう！ただ、今日のところは、行動に移す段階まで進まないのがポイント。思いついたことは、手書きでメモするとさらに考えが膨らむでしょう。
健康運：☆☆☆☆☆今日はなんでも一人でやりたくなるほど、気力に満ち溢れた1日になるでしょう。多少の無理をしても成果が伴い、いつも以上に活躍できるでしょう。でも無茶は禁物。辛くなったら休憩を入れるなど体を休めることも忘れないで。
ラッキーアイテム：リュック
ラッキーカラー：レモンイエロー
<7位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友達と話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。
恋愛運：☆☆心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友達として仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。
金運：☆☆☆☆お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。何かを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。
仕事運：☆☆☆☆やる気が湧き、しかも仕事がスムーズに進みやすい日。仕事仲間とも、笑顔でコミュニケーションをとることができるでしょう。協力してくれるのが当たり前だと思わないことが、運気を生かす秘訣。普段よりも、丁寧に仲間への感謝を伝えて。
健康運：☆☆☆やりたかったことを実現させる大きなチャンスに巡りあいそうです。しかし、今日のあなたは無理をできるほど体力がありません。様子を見ながらゆっくりと実現させるような計画を組むと良いでしょう。
ラッキーアイテム：アイウエア
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりと何もしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。
恋愛運：☆☆☆特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。
金運：☆☆入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。
仕事運：☆☆☆☆☆｢あれもこれも進めたい｣と欲張ってしまうと、すべての仕事が中途半端になるかもしれません。しかし、時間にゆとりを持って計画を立て、最優先すべき仕事に重点をおけばOK。想像以上にスムーズに進みそうです。
健康運：☆理想の自分に憧れることが思わぬケガにつながってしまいそう。今日は無理をせずマイペースな1日を過ごしてみてください。特にお気に入りの場所でゆったり過ごすことが吉。安らぎを得て、リラックスできます。
ラッキーアイテム：猫のグッズ
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。
恋愛運：☆☆スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片想いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。何がベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解し合うことができます。
金運：☆☆貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！
仕事運：☆1週間分、1カ月分の計画を立て、1年後の目標を設定する、そんなふうに未来のビジョンを具体的にすると、仕事がはかどる運気です。夢物語ではなく、現実に即したリアルな計画や目標にすることがポイント。何もしない時間や日も用意して。
健康運：☆☆☆体力がいまいち続かない日。やり始めは張り切ってできるのですが、途中で急に力が抜けてしまい、集中できなくなってしまうことがありそうです。大事な仕事に取り掛かる時は特に注意しましょう。
ラッキーアイテム：スチール製家具
ラッキーカラー：パープル
<10位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆いつもは少しも気にならないことに「疲れる」「ちゃんとしなければ」と、今日は感じてしまいそう。肩の力を抜けば、リラックスしていいのだと気づくでしょう。時々深呼吸をしたり「気にしない、気にしない」と声に出したりすると〇。
恋愛運：☆関係をどうしたいのか、何を言いたいのか、あなた自身の中で心が揺れやすい恋愛運です。特に、発言には注意して。「こうする」と極端なことを言って、すぐに後悔するかもしれません。今日は、大切な話は避けるといいでしょう。
金運：☆☆｢絶対に儲かるから｣などと、副業の話を持ち掛けてくる人が現れるかもしれません。ただ、聞いているだけで疲れてしまい、金運ダウンの可能性。最初から断る前提で話を聞き、少しでも隙があったらキッパリとNOを伝えてください。
仕事運：☆☆慣れている仕事も、舞い込んできたビジネスの話にも、｢慎重に、ぬかりなく｣という姿勢を保つといい運気です。気を緩めなければ、きちんと確実な仕事ができるはず。また、休憩や食事は、ひとりで気ままにとるのがオススメ。
健康運：☆ストレスが溜まり、周囲にあたってしまうなど感情に振り回されそうな日。今日は人との接触を抑え、一人の時間を多く取ることが大切です。また、心を穏やかにするため、ふとした時に深呼吸をするなど感情をコントロールできるようにしましょう。
ラッキーアイテム：ミネラルウォーター
ラッキーカラー：ライラック
<11位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆ひとりでのんびりすると「いい時間を過ごしたな」と心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日は、できるだけ長くひとりの時間を持つと〇。セルフマッサージや長めの入浴がオススメです。
恋愛運：☆☆恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。まずは「こんな日もある。誰も悪くない」と考えて。読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると、気持ちが落ち着きます。
金運：☆☆☆予想外のプレゼントに、嬉しい気分になれそうな金運です。特に、誰かの話に優しく耳を傾けると、その人から嬉しいお礼をもらえる可能性が。ただ、トラブルになりやすい人とは距離を置くのも、運気を生かすポイント。
仕事運：☆☆☆☆｢どうしてそこまで言われなければいけないの？｣と、思うようなことがあるかも。ただ、相手はあなたを認めていないわけではありません。言葉を真に受けなくてOK。｢機嫌が悪いのだろう｣くらいに受け止めて、聞き流してください。
健康運：☆☆人間関係がストレスに感じる1日。他人の嘘に気付いてしまい、とても傷ついてしまうかもしれません。もし、そのようなことがあったら共通の友人に相談をしてみてください。特別な理由があるのかも知れません。
ラッキーアイテム：チャーム
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆自分で自分にプレッシャーをかけてしまう運気。深呼吸をして「完璧なんてあり得ないし、求められていない」と声に出してみてください。それから、キャンディーなどの甘い物を持ち歩くのも〇。気分が適度に緩みます。
恋愛運：☆☆☆自分では気づいていない魅力がキラリと輝いて、恋の相手に好印象を与える運気！明るい色や軽い素材の服、それから明るい場所が好調な恋愛運の後押しに。恋の相手に対しては、正面よりも隣や斜めの位置にいたほうが話しやすいでしょう。
金運：☆｢お買い得！｣と喜べる買い物ができそうな運気。気になっている物や手に入れたい物があれば、ネットでチェックをするのがオススメ。ちょっとした隙間時間にも何か情報がないか確認してみるのが、運気を生かすポイントです。
仕事運：☆☆☆☆｢もっと多くを求められているのではないか｣｢ダメ出しされるかもしれない｣といったストレスを感じやすい運気です。ただ、誠実な仕事をしていれば、認めてもらえるはず。リラックスして、いつものペースで働いて。
健康運：☆☆☆マイペースが幸運の鍵。無理はせず、ほどほどを心がけて1日を過ごしましょう。もし、友人やライバルが急に成果を出したとしても焦らないようにしましょう。今日のあなたに無理は禁物です。
ラッキーアイテム：パスケース
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
