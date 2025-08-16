「ベルト付き」なのありがたい！【ZARA】トレンドど真ん中♡「垢抜けワンピ」

夏には、1枚さらっと着てコーデがキマるワンピースがあると活躍しそう。ベルト付きなら、メリハリを出せるうえ秋冬のトレンドとしても注目されているので、旬度も一気にアップするはず。今回は【ZARA（ザラ）】から「ベルト付きワンピース」をピックアップ。1枚でパッと垢抜けそうだから、忙しい朝にも頼りになります。ぜひチェックしてみて。

ブラウンで旬度高まるクラシカルなAラインワンピ

【ZARA】「ベルト付きミディワンピース」\8,590（税込）

スクエアネックと幅が広めなストラップのベルト付きワンピース。トレンドカラーのブラウンを採用し、裾に向かって広がるAラインシルエットが上品なムードを演出。ウエストマークのブラックベルトが、全体のバランスを引き締めてくれます。足元はベージュなどのヌーディーカラーを合わせると、抜け感のある大人スタイルに。

大人女性の心をくすぐるフリルワンピ

【ZARA】「フリルコンビワンピース」\5,990（税込）

ふんわり広がるフリルスリーブが、顔まわりに華やかさをプラスしてくれる白のワンピース。トップスとスカート部分は異素材を組み合わせたフィット & フレアのシルエット。たっぷりのフリルが施されたディテールとエクリュカラーで、女性心をくすぐられそう。ウエストのリボンはラフに結べば、甘さがほどよく中和されて、ちょうどいいバランスに。

きちんと見えするシャツワンピ

【ZARA】「ポプリンシャツワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

オーガニックコットン100%素材の、きちんと感のあるシャツワンピース。落ち着きのあるゴールデンブラウンのカラーは、肌なじみがよく顔色を明るく見せてくれるはず。ほどよく長めの袖が、気になる二の腕を自然にカバー。共布ベルトをキュッと結べばレディな雰囲気に。フロントボタンを多めにはずして、抜け感をつくるのがこなれ見えのコツです。

パイピングがポイントの大人洗練ワンピ

【ZARA】「リネン ベルト付きミディ丈ワンピース」\9,990（税込）

ナチュラルな風合いに、ブラックのパイピングが映える洗練ワンピース。ウエストの太ベルトとラップスタイルが上品な印象に引き寄せてくれます。すっきりとしたVネックが、涼やかな抜け感を演出。サイドに並んだボタンもさりげない遊び心をプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase