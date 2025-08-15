コミックシーモア、1LDK・NTTドコモ スタジオ＆ライブとの協業レーベル「シーモア×Be yourself」作品を独占先行配信
NTTソルマーレが提供する「コミックシーモア」では、1LDKおよびNTTドコモ・スタジオ＆ライブとの協業レーベル企画の一環として､「シーモア×Be yourself」作品を2025年8月15日(金)より独占先行配信する。
「シーモア×Be yourself」作品から、『もういい加減にして...〜「理想の夫」は自己中クズ男〜』の独占先行配信がコミックシーモアにてスタートしている。
「コミックシーモア」では、2018年11月より「先行作品コーナー」を設け、人気作品や完全オリジナル作品の先行配信など、さまざまなラインナップを用意。今後も続々と人気作品を独占先行配信していく予定となっているので、こちらも注目しておきたい。
(C)赤川遊子/椎葉きのこ/Be yourself(FANY Studio/1LDK)
