¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÈÎÌ»º¸µÇ¯¡ÉËÌµþ¤Ç±¿Æ°²ñ³«ºÅ¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¡ÖÇÜÁý¡×¤Ç¡Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤¬»²²Ã¤·¤¿±¿Æ°²ñ¡£
¼çÌò¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¿Í´Ö´éÉé¤±¤Îµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤âÂ¨ºÂ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿Í´ÖÎ¥¤ì¡É¤·¤¿Æ°¤¤â¡£
2022Ç¯¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±¿Æ°²ñ¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤à16¥«¹ñ¤ÎÌó280¥Á¡¼¥à¡¢500ÂÎ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢25¼ïÎà¤ËµÚ¤Ö¶¥µ»¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1ÂÎ¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÂ¾¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¼«ÎÏ¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ø¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¼ÇÏÐÜ¡Ê¤Ø¤¤¤Ð¤è¤¦¡Ë·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ïµ¡³£Åª¤Ê´ÊÃ±¤ÊÆ°¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ì´¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤ÎÌó6Ãû8000²¯±ß¤«¤é¡¢2028Ç¯¤Ë¤ÏÌó15Ãû6000²¯±ß¤ØÇÜÁý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÎÌ»º¸µÇ¯¤È¤Ê¤ë¡ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¡Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£