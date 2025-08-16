¤ªËßµÙ¤ß½ªÈ×¡ÈU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡É¥Ô¡¼¥¯¤Ø¡¡¹âÂ®Æ»Ï©½ÂÂÚ¡¦µ¢¹ñ¥é¥Ã¥·¥åÍ½ÁÛ
¤ªËßµÙ¤ß¤â½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢16Æü¡¢³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
15Æü¤ËÁá¤¯¤âU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ê¤Ç¤Ï¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢¾¾ÅÄ¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë13km¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï16Æü¤Ç¡¢¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢´Ø±ÛÆ»¾å¤êºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë40km¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÅìËÌÆ»¾å¤ê²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë35km¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÙ¤ß¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤Îµ¢¹ñ¥é¥Ã¥·¥å¤â16Æü¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬Æþ¹ñ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£