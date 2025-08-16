¹¿¿å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë½»Ì±¤¿¤Á¡Ê¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óËÌÀ¾Éô¥ß¥ó¥´¥é¤Ç¡Ë¡á£Á£Ð

¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¡áº´Æ£Í§µª¡Û¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óËÌÀ¾Éô¥«¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¥¢½£¤Ç£±£µÆü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¼çÍ×»æ¥É¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£¹£¸¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£

¡¡¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï£¶·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤ÎÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¤Ç¤â£±£´Æü¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£°õÄÌ¿®¼Ò£Á£Î£É¤Ï£±£µÆü¡¢¹¿¿å¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤¬£´£µ¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢£±£°£°¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£