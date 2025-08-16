ジョリーパスタで夏満喫♡マンゴーフェア限定ドルチェ3品が登場

パスタ専門店「ジョリーパスタ」から、夏を彩るトロピカルな“マンゴーフェア”が8月7日（木）よりスタートしています。新登場の「ごろっとマンゴーのパフェ」と「ごろっとマンゴーのグラニータ」に加え、好評につき継続販売される「ごろっとマンゴーのハニートースト」もラインナップ。ひんやり甘くて爽やかな3つのドルチェが、食後やティータイムを特別な時間にしてくれます。

ごろっとマンゴーの贅沢パフェ

「ごろっとマンゴーのパフェ」（790円／税込869円）は、芳醇な甘みのシロップ漬けマンゴーと、2種類のジェラートが楽しめる贅沢な一品。

濃厚なアルフォンソマンゴージェラート、やさしい甘さのバニラジェラート、酸味が爽やかなミックスベリー、クリーミーなパンナコッタを重ね、甘みと酸味のバランスが絶妙です。

食後のデザートにも、午後のひと息にもぴったり。

豪華すぎる！ハイキュー!!公式おせち2026♡26,400円で特典もフルコンプ

夏にぴったり♪爽やかグラニータ

「ごろっとマンゴーのグラニータ」（490円／税込539円）は、シチリア発祥の氷菓“グラニータ”をヨーグルト風味でアレンジ。

ごろっとサイズのシロップ漬けマンゴーとふんわりホイップをトッピングし、濃厚な甘みとさっぱり感が同時に味わえます。暑い日にぴったりのひんやりスイーツです。

香ばしいハニートーストも継続登場

好評を受けて継続販売される「ごろっとマンゴーのハニートースト」（590円／税込649円）は、こんがり焼いたトーストにマンゴーとオリーブオイルの香りが広がる一品。

フルーティーで軽やかな味わいは、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

夏限定のマンゴーで幸せなひとときを

ジョリーパスタの“マンゴーフェア”は、夏の暑さを忘れさせてくれるひんやりドルチェが勢ぞろい。

濃厚なパフェ、爽やかなグラニータ、香ばしいハニートーストと、どれもマンゴーの魅力を存分に堪能できます。期間限定の特別な味わいを、ぜひお近くの店舗で楽しんでみてくださいね♡