15Æü¡¢´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤ÎJR´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å10»þ²á¤®¡¢JR´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¿·´´Àþ¡¦¤³¤À¤Þ764¹æ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é±ì¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ªËßµÙ¤ßÃæ¤Îµ¢¾ÊµÒ¤Ê¤ÉÌó250¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤äJRÅì³¤¤Ï±ì¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£