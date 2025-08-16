£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö11:02¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:02¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44942.25¡Ê+30.99¡¡+0.07%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21624.25¡Ê-86.42¡¡-0.40%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡43345¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-125¡¡-0.29%¡Ë
²¤½£³ô¼°15ÆüGMT15:02
±ÑFT100¡¡ 9141.15¡Ê-36.09¡¡-0.39%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24360.79¡Ê-16.71¡¡-0.07%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7921.61¡Ê+51.27¡¡+0.65%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.730¡Ê-0.003¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.297¡Ê+0.012¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.898¡Ê+0.025¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.380¡Ê-0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.774¡Ê+0.062¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.680¡Ê+0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.439¡Ê+0.028¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.228¡Ê+0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.565¡Ê+0.022¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª9 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.56¡Ê-0.40¡¡-0.63%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3389.00¡Ê+5.80¡¡+0.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á117336.75¡Ê-620.33¡¡-0.53%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1723Ëü4422¡Ê-91114¡¡-0.53%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
